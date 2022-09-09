Санкт-Петербург, 9 сентября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге у станций метро, двух вокзалов и торгового центра работают 30 мобильных пунктов вакцинации против гриппа, сообщили 9 сентября в пресс-службе Смольного.

Елена Молчанова ИА REGNUM Вакцинация петербуржцев от гриппа.

Передвижные прививочный пункты работают у 21 станции метро, у вокзалов — в Пушкине и в Колпино, около торгового центра «Сити Молл» в Приморском районе, у Дома бытовых услуг в Кронштадте. А также в посёлке Славянка и на четырех площадках в Красносельском районе. Кроме того, привиться от гриппа можно в стационарных пунктах в районных поликлиниках.

«Обычный грипп может быть не менее опасным. Очень важно защитить себя. В Петербурге сделано все необходимое, чтобы жители могли привиться», — сказал губернатор Александр Беглов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что до конца года в рамках национального календаря прививок планируется привить от гриппа 3,24 млн человек — 60% населения города. По состоянию на 8 сентября привито 371, 3 тыс. горожан (11,46% от плана).