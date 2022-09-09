Донецк, 9 сентября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов натовского калибра. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщилопредставительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима (СЦКК).

Andrew Butko Донецк. Коксохимический завод

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Ранее сегодня сообщалось, что по Донецку бандеровцы выпустили одиночный снаряд тяжелой артиллерии натовского калибра 155 миллиметров. По данным местных властей, из-за обстрела пострадала женщина.

После этого последовал более интенсивный обстрел. С 16:24 по московскому времени до 16:30 бандеровцы выпустили по Донецку сразу 15 снарядов тяжелой артиллерии натовского калибра 155 миллиметров.

Снаряды разорвались в Ворошиловском, Кировском, Куйбышевском и Петровском районах.