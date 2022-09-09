Нур-Султан, , 18:29 — REGNUM Для расширения имеющейся инфраструктуры транзита энергоресурсов Казахстану нужны деньги, инвестиции, подготовительные работы. Быстро выстроить альтернативные маршруты без участия России не получится. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Трубопроводы Азербайджана: синий — нефтепровод Баку — Новороссийск; красный — нефтепровод Баку — Супса; зеленый — нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан; желтый — Южный газовый коридор Thomas Blomberg

Эксперт напомнил, что уже была анонсирована статья со ссылкой на казахские источники «об увеличении прокачки через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан».

«То есть нефть через порт Актау на танкерах доставляется в Азербайджан, затем идет по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан. В Турции нефть снова грузится на танкеры и поставляется куда угодно. Еще может быть прокачка по маршруту Баку-Супса. Если верить расчетам некоторых аналитиков, то этот вариант позволяет заместить порядка 8% тех объемов, которые идут по Каспийскому трубопроводному консорциуму. То есть это мало. Для того, чтобы увеличивать текущие мощности нужно расширять порты на Каспийском море», — сказал собеседник.

Он отметил, что «в принципе, Баку-Тбилиси-Джейхан особо расширять не нужно, он пока недозагружен. Но если уж Казахстан хочет полностью переключиться на другие маршруты, то придется расширять и Баку-Тбилиси-Джейхан».

«Что касается альтернативных покупателей. Есть Китай. Естественно, Казахстан, имеет право расширяться в этом направлении. Но с кондачка этот вопрос, конечно, не решить. Нужны деньги, инвестиции, подготовительные работы. Быстро перестроить и расширить всю инфраструктуру у Казахстана не получится», — отметил аналитик.

По мнению Митраховича, на сегодняшний день Казахстану наиболее эффективно транспортировать свою нефть на мировой рынок с помощью России.

«Полноценная кооперация сейчас, скорее всего, затруднительна. Поэтому, вероятно, стороны будут искать компромисс», — предположил он.

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