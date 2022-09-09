Цхинвал, , 17:52 — REGNUM 9 сентября, в День установления Дипломатических отношений между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией, ООО «Южный сад» при содействии Посольства РЮО в РФ передало Российской дипломатической миссии в РЮО, а также Россотрудничеству и Пограничной службе РФ в дар яблоки, выращенные аграрным предприятием на территории Республики.

© Посольство Республики Южная Осетия в Российской Федерации

Посольство Южной Осетии поздравило сотрудников российский дипмиссии с судьбоносным историческим праздником. В свою очередь российские дипломаты выразили благодарность югоосетинским коллегам и руководству «Южного сада» и пожелали дальнейших успехов россискому инвестору.

Напомним, что на протяжении 3 лет, российский инвестор в лице ООО «Южный сад» дарит Республике Южная Осетия 50 тонн яблок. Акция стартовала 2 сентября и продлится до 15 сентября.