Москва, , 17:49 — REGNUM Положительное сальдо текущего счёта платёжного баланса России за январь–август 2022 года составило $183,1 млрд. Такую предварительную оценку приводит 9 сентября пресс-служба Банка России.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Профицит текущего счёта платежного баланса в январе–августе 2022 года продолжил укрепляться и сложился в размере $183,1 млрд, что в три раза выше показателя соответствующего периода 2021 года», — говорится в сообщении.

Напомним, за январь–август прошлого года профицит текущего счёта платежного баланса России составил $60,9 млрд.

В ЦБ отмечают, что «определяющую роль в динамике текущего счёта платёжного баланса сыграло значительное увеличение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объёма экспорта товаров при некотором снижении стоимости товарного импорта по отношению к показателю предыдущего года».

При этом совокупный дефицит остальных компонентов текущего счёта платёжного баланса не претерпел существенных изменений «вследствие разнонаправленной динамики его отдельных компонентов», сообщает регулятор.

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