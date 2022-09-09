Вологда, 9 сентября 2022, 17:47 — REGNUM До 2025 года 51 населенный пункт Вологодчины будет газифицирован, а источники теплоснабжения также будут переведены на газ. Об этом сообщает региональное правительство.
По данным ведомства, в Вологде и Череповце уже газифицированы все котельные. Всего 261 объекта области используют в качестве топлива природный газ.
До конца сентября будут модернизированы для перевода на газ три котельные Кириллова.
Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области за 4 года дополнительно газифицируют 314 поселений.