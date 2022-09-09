Вологда, 9 сентября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. До 2025 года 51 населенный пункт Вологодчины будет газифицирован, а источники теплоснабжения также будут переведены на газ. Об этом сообщает региональное правительство.

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По данным ведомства, в Вологде и Череповце уже газифицированы все котельные. Всего 261 объекта области используют в качестве топлива природный газ.

До конца сентября будут модернизированы для перевода на газ три котельные Кириллова.

«Подобная модернизация обеспечит качественную подачу тепловой энергии и, конечно, экономию. Работа будет продолжена и в следующем году, и через год, и на среднесрочную перспективу. До 2025 года у нас подписано соглашение с Газпромом, в ходе которого газифицируются районы, строятся межпоселковые газопроводы. Мы берем на себя обязательство по строительству газораспределительных сетей и по переводу котельных на газ», — прокомментировал заместитель губернатора Антон Стрижов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области за 4 года дополнительно газифицируют 314 поселений.