Ялта, Крым, , 17:46 — REGNUM На имущество обвиняемых в убийстве мужчины в Ялте может быть наложен арест. Об этом сообщает 9 сентября пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решается вопрос о наложении ареста на их имущество с целью дальнейшего возмещения вреда потерпевшей стороне», — сообщили в ведомстве.

В ГСУ заявили, что в рамках следствия будет дана принципиальная правовая оценка всем участникам конфликта, а также «лицам, не предпринявшим должных мер по своевременному информированию правоохранительных органов с целью его пресечения». По данным следователей, мужчину избивали при свидетелях, однако никто не сообщил в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным следствия, 34-летний житель Ялты погиб в ночь на 6 сентября после конфликта с двумя знакомыми, с которыми распивал спиртное в кафе. Полиция быстро установила участников конфликта, однако одного из них отпустила. Новость об этом вызвала возмущение горожан, которые вечером 7 сентября вышли к зданию МВД. Позже стало известно, что дело передано в ГСУ СКР, оба подозреваемых задержаны. Им предъявлено обвинение, они по решению суда взяты под стражу.

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