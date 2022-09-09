Лондон, 9 сентября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Букингемский дворец прибыли британский король Карл III и его жена Камилла, передаёт 9 сентября Sky News.

(сс) Andy Gott Принц Чарльз и Камилла

Они вернулись из замка Балморал в Шотландии, где накануне, 8 сентября, скончалась британская королева Елизавета II. Новый король принимает сегодня соболезнования в связи со смертью матери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официально 73-летний Карл III взойдёт на престол завтра, 10 августа.