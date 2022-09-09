Старый Оскол, Белгородская область, 9 сентября 2022, 17:47 — REGNUM Фестиваль «Цветущее Приосколье» стартовал 9 сентября в Старом Осколе Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Масштабный цветочный праздник проходит в городе впервые. Организаторы обещают гостям насыщенные образовательные, развлекательные и концертные программы. Участники конкурсных экспозиций представили 50 композиций в восьми номинациях.
Фестиваль продлится до 11 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее праздник цветов во второй раз прошёл Белгороде.