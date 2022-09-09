Эстафету цветочного фестиваля принял белгородский Старый Оскол
Старый Оскол, Белгородская область, 9 сентября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Фестиваль «Цветущее Приосколье» стартовал 9 сентября в Старом Осколе Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
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Масштабный цветочный праздник проходит в городе впервые. Организаторы обещают гостям насыщенные образовательные, развлекательные и концертные программы. Участники конкурсных экспозиций представили 50 композиций в восьми номинациях.
«Сегодня здесь столько эмоций, улыбок, счастливых людей. «Белгород в цвету», «Цветущее Приосколье», следующим этапом, наверное, должно стать «Цветущее Белогорье». Чтобы такая красота рядом была нашим белгородским стандартом», — открыл фестиваль спикер областной думы Юрий Клепиков.
Фестиваль продлится до 11 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее праздник цветов во второй раз прошёл Белгороде.