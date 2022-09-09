Псков, , 19:54 — REGNUM Запуск авиатакси из Пскова в Санкт-Петербург и обратно рассматривают в ООО «Новапорт холдинг», сообщил 9 сентября заместитель директора компании по развитию Северо-Западного кластера, гендиректор калининградского аэропорта Храброво Александр Корытный, передает ПАИ.

Международный аэропорт Пскова Pskov.aeroport.website

«Мы рассматриваем вопрос об открытии авиатакси по маршруту Псков — Санкт-Петербург. Эта бизнес-модель редко применяется и не всегда возможна, но попробовать можно», — сказал он.

Также он заметил, что строительство нового терминала аэровокзала в Пскове будут рассматривать после того, как пассажиропоток увеличится до 200 тыс. пассажиров в год. По итогам 2021 года пассажиропоток достиг 103 тыс. человек, что в два раза превышает показатели 2020 года. По предварительным подсчетам, итоги 2022 года покажут увеличение на 3-5%.

«Мы планировали строительство на 2025 год, но судя по нашим коммерческим прогнозам, это произойдет гораздо раньше», — добавил специалист.

В свою очередь губернатор Псковской области Михаил Ведерников добавил, что старый терминал сносить не планируют, строительство нового аэропорта будет вестись на свободном участке.

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