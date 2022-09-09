Лондон, , 17:38 — REGNUM Disney Plus не станет отменять сериал-приквел картины «Красавица и чудовище». Об этом рассказал исполнитель одной из главных ролей Люк Эванс в интервью порталу Entertainment.

В заколдованном замке Цитата из м/ф «Красавица и чудовище». реж Билл Кондон. 2017. США

«Мы хотим почтить этих персонажей лучшей историей, которую мы можем рассказать. Поэтому сериал просто отложен, но в будущем он обязательно выйдет», — заявил Эванс. В то же время официальный статус проекта по-прежнему не ясен.

Напомним, оригинальная лента «Красавица и чудовище» вышла в 2017 году. Главные роли в фильме исполнили Эмма Уотсон, Дэн Стивенс и Люк Эванс, а режиссёром выступил Билл Кондон.

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