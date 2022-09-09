Чебоксары, 9 сентября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев поддержал предложение о признании блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа, потому что фашисты истребляли всех жителей. Об этом глава региона заявил на фестивале юношеской прессы «Волжские встречи», отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM .

Cap.ru Олег Николаев

Олег Николаев подчеркнул, что фашистская Германия «сознательно, намеренно истребляла не просто инфраструктуру культурной столицы, но и уничтожала население Ленинграда».

В продолжение темы глава региона напомнил, что после безоговорочной капитуляции фашистской Германии и окончания Второй мировой войны были заложены ключевые международные институты, в том числе ООН, а также сформулированы принципы отношений и сохранения мира.

«Но сегодня коллективный Запад и США, исходя из ощущения своей гегемонии и величия, начали нарушать договорённости и принципы, трактуя всё в одну сторону. В этих условиях Россия не имеет права молчать », — сказал Олег Николаев.

Ранее руководитель Чувашии подчёркивал, что человеческие ценности заключаются в том, «чтобы помнить страшные времена 1941–1945 годов, когда фашистский режим творил бесчинства», а сегодня «те же самые фашистские подходы на фоне молчания других стран взращивались» на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Санкт-Петербурга по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова вышла с заявлением в суд о признании блокады Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом советского народа. Целью иска указана защита национальных интересов и законных прав жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков погибших в городе мирных жителей.