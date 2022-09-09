Москва, , 17:35 — REGNUM Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами за январь–август 2022 года составило $213,6 млрд. Такую предварительную оценку приводит 9 сентября пресс-служба Банка России.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Профицит внешней торговли за аналогичный период прошлого года составил $90,5 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос более чем в 2,3 раза.

В комментарии регулятора отмечается, что «определяющую роль в динамике текущего счёта платежного баланса сыграло значительное увеличение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объёма экспорта товаров при некотором снижении стоимости товарного импорта по отношению к показателю предыдущего года».

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