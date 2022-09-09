Москва, , 17:37 — REGNUM В освобождённые районы Харьковской области продолжается переброска частей и подразделений Вооруженных сил России, сообщает 9 сентября Минобороны РФ.

Специальная военная операция России Министерство обороны Российской Федерации

Пресс-служба военного ведомства публикует видео движения воинских колонн в Харьковской области.

Переброска войск осуществляется на фоне попытки наступления ВСУ на Изюм и Купянск.

На опубликованных видео можно заметить обозначение «О» на военной технике российских подразделений. По нему можно судить о том, что в район активных боевых действий перебрасываются войска Центрального военного округа.

Стоит отметить, что одновременно сообщается об экстренной переброске подкреплений к линии боевого соприкосновения транспортными вертолётами ВС РФ.

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