Москва, 9 сентября, 2022, 17:37 — ИА Регнум. В освобождённые районы Харьковской области продолжается переброска частей и подразделений Вооруженных сил России, сообщает 9 сентября Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция России

Пресс-служба военного ведомства публикует видео движения воинских колонн в Харьковской области.

Переброска войск осуществляется на фоне попытки наступления ВСУ на Изюм и Купянск.

На опубликованных видео можно заметить обозначение «О» на военной технике российских подразделений. По нему можно судить о том, что в район активных боевых действий перебрасываются войска Центрального военного округа.

Стоит отметить, что одновременно сообщается об экстренной переброске подкреплений к линии боевого соприкосновения транспортными вертолётами ВС РФ.