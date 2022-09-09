Брюссель, , 17:35 — REGNUM Страны ЕС не смогли прийти к единому мнению по вопросу установления потолка цен на российский газ, сообщил 9 сентября журналистам венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Петер Сийярто Правительство Венгрии

После заседания, в котором участвовали сегодня в Брюсселе министры энергетики стран ЕС, Сийярто сказал, что «решения не появилось, был только политический спор».

Венгерский дипломат добавил, что этот спор стал «ориентиром для Европейской комиссии». ЕК будет, вероятно, предлагать свой вариант по вопросу потолка цен на газ.

По словам Сийярто, ожидается новое обсуждение на следующей неделе или несколько позже. Страны ЕС и сама ЕК выступят с письменными формулировками.

Напомним, в Брюсселе сегодня состоялась встреча министров энергетики стран ЕС, которые обсуждали инициативу установить потолок цен на газ из России — по аналогии с потолком цен на российскую нефть.

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