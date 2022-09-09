Вена, , 17:33 — REGNUM Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к прекращению обстрелов Запорожской АЭС из-за ситуации с электроснабжением. Об этом Гроссии заявил сегодня, 9 сентября.

По словам Гросси, очередной обстрел привел к полному отключению электричества в Энергодаре и подверг риску нормальную работу Запорожской АЭС. Из-за постоянных обстрелов подвергаются опасности операторы станции и их семьи, что делает сложным нормальное обслуживание Запорожской АЭС.

«Вместе это существенно увеличивает риск ядерной аварии. Обстрелы вокруг Запорожской АЭС должны остановиться», — сказал гендиректор МАГАТЭ.

При этом он снова не сказал, кто же именно обстреливает Запорожскую АЭС, как и не сделал этого после своего возвращения со станции, докладывая о ситуации в Совбезе ООН.

Гросси стыдливо умалчивает, что постоянную угрозу ядерной катастрофы создает киевский режим, который и ведет обстрелы станции.