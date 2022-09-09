Санкт-Петербург, , 17:39 — REGNUM На адресную инвестиционную программу (АИП) в 2023 году в Санкт-Петербурге направят минимум 200 млрд рублей. Об этом 9 сентября сообщил спикер городского Законодательного собрания Александр Бельский.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Председатель петербургского парламента подвёл краткие итоги «нулевых» чтений бюджета города на 2023–2025 годы. В ходе заседаний городские комитеты проинформировали, сколько средств им понадобится в следующем году, и на какие статьи расходов.

Стало известно, что Петербург в ближайшие два года будет активно развивать социальную инфраструктуру. В городе появятся более 50 новых школ и 70 детских садов.

«Еще 35,7 млрд рублей пойдут на медицину: закупку оборудования и ремонт больниц. Подчеркну, экономить на здоровье жителей мы не будем», — отметил Бельский.

Он добавил, что большая часть поступивших заявок на выделение дополнительного финансирования не вызвала серьезных сомнений у депутатов. Свои вопросы и уточнения они озвучивали на заседаниях.

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