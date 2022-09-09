Москва, 9 сентября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Мещанский районный суд Москвы арестовал гражданина России по делу о государственной измене, сообщили 9 сентября в пресс-службе суда.

Gorspravka09.ru Суд

Уточняется, что в отношении Михаила Б., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ «Государственная измена», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 ноября.

Материалы суда находятся в закрытом доступе. Других подробностей о личности арестованного и обстоятельствах дела в пресс-службе суда не приводят.