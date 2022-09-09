Владикавказ, , 17:27 — REGNUM Жители Северной Осетии в предстоящие выходные выберут депутатов нового парламента. В рамках проведения единого дня голосования 10 и 11 сентября в регионе состоятся выборы парламента РСО-Алания седьмого созыва.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Готовность к выборам проверил прибывший в республику исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков. Он отметил профессионализм и грамотный подход специалистов ЦИК РСО–Алании при подготовке к проведению голосования.

Всего в республике 10 и 11 сентября состоится 151 избирательная кампания. Помимо депутатов законодательного органа региона седьмого созыва, будут избраны представители в органы местного самоуправления. К избирательным урнам могут прийти 515 774 избирателей — столько зарегистрировано к настоящему времени жителей, наделенных правом голоса.

Власти региона рассчитывают, что выборы будут честными и прозрачными.

«Наша общая задача состоит в том, чтобы выборы прошли честно и прозрачно. Органы государственной власти республики прилагают все усилия, чтобы избирательная кампания была проведена в самом конструктивном русле», — заявил глава РСО-Алании Сергей Меняйло .

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