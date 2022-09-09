Владикавказ, 9 сентября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Жители Северной Осетии в предстоящие выходные выберут депутатов нового парламента. В рамках проведения единого дня голосования 10 и 11 сентября в регионе состоятся выборы парламента РСО-Алания седьмого созыва.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Готовность к выборам проверил прибывший в республику исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков. Он отметил профессионализм и грамотный подход специалистов ЦИК РСО–Алании при подготовке к проведению голосования.

Всего в республике 10 и 11 сентября состоится 151 избирательная кампания. Помимо депутатов законодательного органа региона седьмого созыва, будут избраны представители в органы местного самоуправления. К избирательным урнам могут прийти 515 774 избирателей — столько зарегистрировано к настоящему времени жителей, наделенных правом голоса.

Власти региона рассчитывают, что выборы будут честными и прозрачными.