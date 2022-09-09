Санкт-Петербург, 9 сентября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Вторичный рынок жилья в Санкт-Петербурге после падения в предыдущие месяцы начал восстанавливаться, сообщили 9 сентября в пресс-службе банка ВТБ, отметив, что за август 2022 года доля продаж ипотеки по собственным ипотечным программам в Петербурге и Ленинградской области выросла в 2,5 раза.

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В августе заёмщики провели в ВТБ более 1 тыс. ипотечных сделок на сумму 6,6 млрд рублей. При этом более трети объёма выдач (2,3 млрд рублей) пришлось на стандартные программы банка. Ещё 4,3 млрд рублей клиенты оформили на льготных условиях.

«Клиенты также активно интересуются программой рефинансирования <…> В августе доля рефинансирования составила 10% в общем числе сделок», — отметил начальник управления розничных продаж ВТБ в Петербурге и Ленобласти Александр Вялков.

Всего за восемь месяцев банк оформил в Северной столице и области более 10 тыс. жилищных кредитов, общая сумма сделок превысила 58 млрд рублей.