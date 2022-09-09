Тамбов, 9 сентября 2022, 17:30 — REGNUM Дворец бракосочетания Тамбова закрывается на ремонт с 12 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
Подрядчики полностью заменят кровлю в здании, отремонтируют фасад и отмостки. Затем приступят к внутренней отделке. На время работ регистрацию браков будут проводить в социокультурном центре «Радужное», а остальные услуги отдела ЗАГС можно будет получит на улице Советской.
Здание на улице Интернациональной является памятником культурного наследия, его историческая часть построена в середине XIX века.