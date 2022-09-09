Тамбов, 9 сентября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Дворец бракосочетания Тамбова закрывается на ремонт с 12 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

http://www.city.tambov.gov.ru Дворец бракосочетания в Тамбове

Подрядчики полностью заменят кровлю в здании, отремонтируют фасад и отмостки. Затем приступят к внутренней отделке. На время работ регистрацию браков будут проводить в социокультурном центре «Радужное», а остальные услуги отдела ЗАГС можно будет получит на улице Советской.

«В сентябре число свадеб постепенно начинает сокращаться. Да, возможно некоторым парам придется потерпеть некоторые неудобства из-за переноса места регистрации, но дальше оттягивать работы мы не могли. Все они — внешние, и рабочим нужно успеть их сделать до наступления устойчивых холодов. Постараемся соблюсти всю процедуру торжественной росписи в другом помещении», — пояснили в управлении органов ЗАГС администрации города.

Здание на улице Интернациональной является памятником культурного наследия, его историческая часть построена в середине XIX века.