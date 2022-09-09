9 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что киевский режим перестанет существовать, если прекратит военные действия против России.

Оксана Переможенко, , 18:15 — REGNUM Киевский режим перестанет существовать, если ВСУ прекратят военные действия против России. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если Россия прекратит боевые действия, то будет мир», — сказал он

Он также добавил, что если киевский режим прекратит боевые действия, то на территории б. УССР никогда не будет независимой страны.

Заявление Столтенберга обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что киевский режим в любом случае прекратит свое существование. Иные подчеркнули, что Столтенберг фактически заявил о том, что Западу нужен киевский режим только как оружие против России.

«Беспокоятся, что некому долги [киевского режима] возвращать будет», — отметила «Гайка».

«Звучит как угроза», — заметил Evgen Y.

«[Киевский режим]… [существование] и так и так прекратит», — прокомментировала Екатерина.

«Сам подтвердил: до последнего [жителя УССР]», — пишет Александр П.

«Это вопрос времени, когда [киевский режим] прекратит своё существование!» — отреагировала Татьяна.

«Мне одному кажется, что этот комментарий — чистое подстрекательство к продолжению горячей фазы конфликта?..» — задался вопросом Сергей.

«Это значит, сохранит жизни своих людей, а не положит их в интересах НАТО», — добавил Александр З.

«[Киевского режима] не должно существовать… Террористическое государство бандеровское», — прокомментировал Alexey.

«У [киевского режима] один шанс выжить — мирные переговоры на условиях РФ!» — написала Lusi.

«Да кто же Зеленскому даст… [завершить военные действия] сделать? Вспомните, за эти месяцы несколько раз Зеленский готов был пойти на переговоры… Но потом телефонный звонок, и его как будто подменяют», — ответила ей (Lusi) Марина П.

«А если не откажется [от военных действий], то результат тот же, только еще и с огромными потерями», — отметила Your conscience.

«Прямым текстом сказал: живете только на таких условиях», — подчеркнул Koresh.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нет [киевского режима], есть полигон НАТО, и что с ним станет, решают не [жители б. УССР], которых НАТО не жалеет», — добавил VD.

«И совсем не подстрекатель», — с сарказмом подметил Виталий Олегович.

«Не надо на Столтенберга наговаривать, он правду сказал: если [киевский режим] перестанет рычать и кусаться, то хозяин его сам пристрелит», — пишет Dasha.

«То есть условие существования [киевского режима] — вечные военные действия?» — задалась вопросом Ольга А.

«То есть нужно понимать, что [киевский режим] откажется от боевых действий, только если прекратит свое существование?» — спросил Danil K.

«То есть сдаться [им] не позволят!..» — написал Антон Павлович.

«На самом деле, он даёт понять, что тогда денег не будет», — прокомментировал Z.

«Замкнутый круг получается! Перестанут вести военные действия — перестанут существовать. Не перестанут вести военные действия — перестанут существовать!» — написал Vasia.

«Проигрыш [киевского режима] — проигрыш НАТО. Как на поле боя, так и в качестве военного альянса. Так будет правильнее», — подытожила Лера.