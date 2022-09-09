Брюссель, , 17:19 — REGNUM Силы НАТО на границе с Россией увеличены, сообщил 9 сентября журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

НАТО за мир Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Йенс Столтенберг «Мы значительно усиливаем наше присутствие в восточной части альянса».

Генсек западного военного блока по итогам встречи с американским госсекретарём Энтони Блинкеном сказал, что НАТО намерено «защищать каждый дюйм территории своих союзников». Он подчеркнул, что посылает Москве «сигнал» об этом.

Напомним, говоря о своих «союзниках», Столтенберг заявил, что ВСУ ждёт долгая война, но прекращать её означало бы привести киевский режим к краху.

Читайте также: Генсек НАТО заявил, что Киеву наступит конец, если он откажется воевать

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Пентагона заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией

Читайте развитие сюжета: Минобороны России сообщает о переброске войск в Харьковскую область