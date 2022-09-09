Юхнов, Калужская область, , 17:23 — REGNUM Учащиеся Мещовского района из школьного лесничества «Крепкий орешек» победили в ежегодном калужском областном конкурсе школьных лесничеств, сообщили 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Победитель областного конкурса школьных лесничеств команда «Крепкий орешек» Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

Конкурс на звание лучшего школьного лесничества состоялся в Юхновском районе. Это одно из мероприятий, которое проводит профильное министерство с целью профессиональной ориентации и экологического просвещения молодёжи.

В 2022 году состязания проводились в формате слёта юных лесоводов. В них приняли участие 44 школьника в составе 15 команд, которые продемонстрировали свои знания растений и животных, способах защиты и восстановления лесных ресурсов. Самыми зрелищными были состязания по ориентированию и оказанию первой медицинской помощи. В индивидуальном зачете победила участница команды «Крепкий орешек» из школьного лесничества Мещовского района Анастасия Титова. Призёры конкурса награждены дипломами и ценными подарками организаторов.

«В тесном общении с природой воспитывается экологическая грамотность. Школьные лесничества помогают стать рачительными хозяевами лесных богатств», — отметил министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа.

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