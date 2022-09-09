Париж, , 17:17 — REGNUM Французский актёр Омар Си («1+1») сыграет главную роль в сериальной адаптации аниме «Ясукэ». Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Омар Си Цитата из видеоинтервью

Будущее шоу расскажет о темнокожем самурае Ясукэ, жившем в Японии периода Сэнгоку. Сценарий для проекта подготовит Ник Джонс мл. — он же выступил сценаристом одноимённого анимационного сериала, вышедшего в 2021 году.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, объявлена дата выхода сериала «Кумир». Так, шоу с певцом The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) и Лили-Роуз Депп выйдет в ноябре 2022 года.

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