Анадырь, 9 сентября, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Оленеводы из бригады №5 из Биллингса (Чаунский район Чукотки) собрали несколько мешков с древесиной и металлоломом, которые вывезли на вертолёте. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Чистая Арктика».

Пресс-служба правительства Чукотки Чукотка

В Чукотском автономном округе работы в этом сезоне прошли сразу на нескольких локациях: в Анадыре, в поселках Эгвекинот и Провидения, селе Рыркайпий, а также в самом северном городе России — Певеке, где уборки стали регулярными. К экологическим мероприятиям присоединились более 300 человек, среди которых представители власти, бизнеса, а также коренных малочисленных народов. Такое взаимодействие уже приводит к впечатляющим результатам — собраны десятки тонн производственных и бытовых отходов. Впереди нас ждёт чистая Чукотка и чистая Арктика», — рассказал Андрей Нагибин, член федерального штаба проекта «Чистая Арктика».

Объект культурного наследия федерального значения «Наскальные» рисунки, датированные периодом от конца I тысячелетия до н. э. до второй половины I тысячелетия н. э., расположен в низовьях реки Пегтымель, в районе горного массива Кэйныней. На них изображены сцены охоты на оленей и морских животных, а также сами люди. «Наскальные рисунки» считаются единственным в азиатской части России местонахождение наскального искусства за Полярным кругом. В виду отдалённости местности с конца 80-х годов здесь проходили научные экспедиции.

Ранее президент РоссииВладимир Путин провёл встречу с участниками Всероссийского молодёжного форума «Экосистема. Заповедный край», где он пообещал доработать правовую и нормативную базу для проведения уборки на территории Арктики.

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Как сообщало ИА REGNUM, научный центр изучения Арктики организует экспедицию в Красноселькупский район ЯНАО, где сотрудниками будут проведены исследования почвенного покрова и растительности агроценозов. Экспедиция затронет Верхне-Тазовский заповедник и Шаман-гору.

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