Тюмень, 9 сентября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Депутат Тюменской областной думы Сергей Романов сдаёт мандат по собственному желанию. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на источник в региональном парламенте.

tyumen. er.ru Сергей Романов

Заявление депутат Сергей Романов («Единая Россия) сделал 9 сентября на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

«Причиной для такого решения стали зарубежные активы», — сообщает источник издания.

Согласно декларации о доходах за 2021 год, Сергей Романов владеет в Испании 9/10 квартиры площадью 139,2 кв. м и машино-местом. В Таиланде у него собственная квартира площадью 222,2 кв. м. Двое из его несовершеннолетних детей пользуются квартирой во Франции. Всего парламентарий задекларировал за 2021 год доход в размере 9,28 млн рублей.

Инсайдер Ura.ru сообщает, что у Сергея Романова во Франции две дочери.

«В случае, если он, как депутат облдумы, попадает под санкции Запада, у дочерей будут проблемы. Это ещё одна причина, по которой депутат сдает мандат», — добавил источник.

На сайте Тюменского отделения «Единой России» сообщается, что Сергей Романов родился 4 сентября 1969 года в Тюмени. После окончания средней школы поступил в Тюменский строительный техникум и в 1988 году его окончил, получив специальность техника-строителя. Служил в Советской Армии в пограничных войсках на Курильских островах.

В 1990 году Сергей Романов начал свою трудовую деятельность в НИПИ КБС инженером. В 1993–2001 годах работал на различных руководящих должностях промышленных предприятий города, в 2001–2004 годах являлся первым заместителем генерального директора ЗАО «Винзилинский завод стеновых керамических материалов». С 2004 по 2007 год — председатель совета директоров ЗАО «Управляющая компания «Статус». Окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет, получил специальность экономиста-менеджера. В 2004 году прошел обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. В декабре 2003 года был избран депутатом Тюменской городской думы по 16-му избирательному округу. В декабре 2011 года избран депутатом Тюменской областной думы по 20-му избирательному округу. И с тех пор переизбирался.

Отмечается, что окончательное решение об отставке Сергея Романова с поста народного избранника парламентарии примут в конце сентября на заседании Тюменской областной думы.