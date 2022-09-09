Москва, , 17:35 — REGNUM Страны Запада уже практически отказались от покупки российской нефти. А Азия как покупала, так и продолжит её покупать, и к проекту «потолка цен» не присоединится. Об этом 9 сентября в интервью ИА REGNUM сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Шахматы Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что не очень верит в сценарий прайс-кепа, и в то, что он «полноценно сработает».

«Страны Запада российскую нефть или уже не покупают или перестанут покупать, когда эмбарго вступит в силу в декабре 2022 года — по крайней мере, это касается поставок нефти морским путем. Если говорить об азиатских странах, то они, наоборот, продолжат покупать российскую нефтью, и к проекту не присоединятся», — пояснил он.

Собеседник отметил, что «скидки на уровне конкретных соглашений между компаниями, дисконты, будут иметь место, и это правда, но это не проект прайс-кеп».

«Это не государственное регулирование. По крайней мере, в России это не будет считаться прайс-кепом. Хотя Запад, возможно, в качестве доказательства своего успеха может объявить эти дисконты результатом проекта введения «потолка цен». Но это не совсем так. В реальности, конечно, прайс-кеп — это государственное регулирование, а дисконт — это договоренности между компанией А — поставщиком и компанией Б — покупателем», — подчеркнул аналитик.

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