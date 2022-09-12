Василий Иванов,
12 сентября 2022, 09:15 — REGNUM Музей для знакомства с историей шахтерского прошлого открыл свои двери еще в ноябре 1967 года: небольшое помещение с множеством экспонатов, от орудий дореволюционного труда до макетов спутников Земли. Теперь это место представляет собой современное пространство, в котором в течение года можно познакомиться с интересными выставками из фондов музея, частных коллекционеров и галерей других городов Прикамья.
Здание Губахинского городского историко-краеведческого музея
Василий Иванов © ИА REGNUM
Новые экспозиции «Музей угля», «День шахтёра» и «Грот Дворцовый» расскажут историю добычи угля. О трудностях Великой Отечественной войны расскажет экспозиция «От угля к Победе».
Стены музея оформлены рисунками углем
Василий Иванов © ИА REGNUM
Святая Варвара - покровительница горняков
Василий Иванов © ИА REGNUM
Портрет Моисея Югова, обнаружившего месторождение
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ступни - рабочая мужская обувь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шахтерские иструменты
Василий Иванов © ИА REGNUM
Музей затрагивает непростую тему жизни шахтеров, рассматривая несколько эпох и периодов развития горного дела. Это не только технологическая эволюция, но и тысячи человеческих жизней. Были взлеты и падения. На протяжении всего времени существования производства в Губахе сложились шахтерские династии. Местные жители с теплотой вспоминают советское время, когда шахты жили. Девушки стремились к отношениям с надежными кавалерами-шахтерами, поэтому парни, не работавшие на добыче, подкрашивали себе глаза и пальцы как будто это следы угля.
Макет Кизеловского угольного бассейна
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мебельный гарнитур. Конец XIX - начало XX вв. Находился в правлении Верхне-Губахинских копей
Василий Иванов © ИА REGNUM
Компас. 1930-е
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фонарь «Летучая мышь» и керосиновая лампа
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд с образцами каменных пород
Василий Иванов © ИА REGNUM
Окаменелый фрагмент раковины головоногого молюска
Василий Иванов © ИА REGNUM
Каменный уголь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Керна с образцами пород шахт Кизеловского угольного бассейна
Василий Иванов © ИА REGNUM
В перестройку производство было закрыто. Это стало причиной глубокого кризиса, как экономического, так и духовного. Люди, происходившие из семей шахтеров и жившие этим на протяжении поколений, вдруг потеряли свою работу. Многие уехали, а многие не смогли справиться с потерей и погибли в вихре 90-х.
Снаряжение шахтеров
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шахтерская каска. 1930 - 1960-е
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шахтный телефон
Василий Иванов © ИА REGNUM
Тачка и рельс, обнаруженный на территории химзавода с надписью Демидова НТЗ 9 месяц 1885
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд, посвященный горноспасателям
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сегодня город постепенно оживает. Этому активно способствует горнолыжный туризм и театральная жизнь, получившая масштабное развитие на склонах прекрасных Губахинских гор.
Экспозиция, посвященная истории эвакогоспиталя №2562
Василий Иванов © ИА REGNUM
Облигация военного займа
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд экспозиции «День Шахтера»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бюст В. И. Ленина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция «День Шахтера»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Портрет шахтера, выполненный углем
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд экспозиции «День Шахтера»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Расписание дня
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд экспозиции «День Шахтера»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Женские концертные сапоги
Василий Иванов © ИА REGNUM