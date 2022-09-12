12 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, , 09:15 — REGNUM Музей для знакомства с историей шахтерского прошлого открыл свои двери еще в ноябре 1967 года: небольшое помещение с множеством экспонатов, от орудий дореволюционного труда до макетов спутников Земли. Теперь это место представляет собой современное пространство, в котором в течение года можно познакомиться с интересными выставками из фондов музея, частных коллекционеров и галерей других городов Прикамья.

Здание Губахинского городского историко-краеведческого музея Василий Иванов © ИА REGNUM

Новые экспозиции «Музей угля», «День шахтёра» и «Грот Дворцовый» расскажут историю добычи угля. О трудностях Великой Отечественной войны расскажет экспозиция «От угля к Победе».

Стены музея оформлены рисунками углем Василий Иванов © ИА REGNUM

Святая Варвара - покровительница горняков Василий Иванов © ИА REGNUM

Портрет Моисея Югова, обнаружившего месторождение Василий Иванов © ИА REGNUM

Ступни - рабочая мужская обувь Василий Иванов © ИА REGNUM Шахтерские иструменты Василий Иванов © ИА REGNUM

Музей затрагивает непростую тему жизни шахтеров, рассматривая несколько эпох и периодов развития горного дела. Это не только технологическая эволюция, но и тысячи человеческих жизней. Были взлеты и падения. На протяжении всего времени существования производства в Губахе сложились шахтерские династии. Местные жители с теплотой вспоминают советское время, когда шахты жили. Девушки стремились к отношениям с надежными кавалерами-шахтерами, поэтому парни, не работавшие на добыче, подкрашивали себе глаза и пальцы как будто это следы угля.

Макет Кизеловского угольного бассейна Василий Иванов © ИА REGNUM

Мебельный гарнитур. Конец XIX - начало XX вв. Находился в правлении Верхне-Губахинских копей Василий Иванов © ИА REGNUM

Компас. 1930-е Василий Иванов © ИА REGNUM Фонарь «Летучая мышь» и керосиновая лампа Василий Иванов © ИА REGNUM

Стенд с образцами каменных пород Василий Иванов © ИА REGNUM

Окаменелый фрагмент раковины головоногого молюска Василий Иванов © ИА REGNUM

Каменный уголь Василий Иванов © ИА REGNUM Керна с образцами пород шахт Кизеловского угольного бассейна Василий Иванов © ИА REGNUM

В перестройку производство было закрыто. Это стало причиной глубокого кризиса, как экономического, так и духовного. Люди, происходившие из семей шахтеров и жившие этим на протяжении поколений, вдруг потеряли свою работу. Многие уехали, а многие не смогли справиться с потерей и погибли в вихре 90-х.

Снаряжение шахтеров Василий Иванов © ИА REGNUM

Шахтерская каска. 1930 - 1960-е Василий Иванов © ИА REGNUM

Шахтный телефон Василий Иванов © ИА REGNUM

Тачка и рельс, обнаруженный на территории химзавода с надписью Демидова НТЗ 9 месяц 1885 Василий Иванов © ИА REGNUM

Стенд, посвященный горноспасателям Василий Иванов © ИА REGNUM

Сегодня город постепенно оживает. Этому активно способствует горнолыжный туризм и театральная жизнь, получившая масштабное развитие на склонах прекрасных Губахинских гор.

Экспозиция, посвященная истории эвакогоспиталя №2562 Василий Иванов © ИА REGNUM

Облигация военного займа Василий Иванов © ИА REGNUM

Стенд экспозиции «День Шахтера» Василий Иванов © ИА REGNUM

Бюст В. И. Ленина Василий Иванов © ИА REGNUM

Экспозиция «День Шахтера» Василий Иванов © ИА REGNUM Портрет шахтера, выполненный углем Василий Иванов © ИА REGNUM

Стенд экспозиции «День Шахтера» Василий Иванов © ИА REGNUM Расписание дня Василий Иванов © ИА REGNUM

Стенд экспозиции «День Шахтера» Василий Иванов © ИА REGNUM