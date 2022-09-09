Чебоксары, 9 сентября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В Ибресинском районе Чувашии прокуратура подала 35 исков по факту выявления оставшихся средств умерших граждан, постоянно проживавших в одном из интернатов. В результате в собственность государства обращено около 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Проверка проводилась в бюджетном учреждении «Ибресинский психоневрологический интернат» (подведомственная минтруду Чувашии). По данным надзорного ведомства, на банковских счетах умерших постояльцев остались средства, которые по истечении полугода стали выморочным имуществом и их следовало обратить в собственность России в судебном порядке.

После проверки правоохранители направили в суд 35 соответствующих исков. В прокуратуре отмечают, что суд удовлетворил требования, обязав предоставить в Росимущество данные о средствах для последующего их обращения в доход государства.

Отмечается, что в результате в собственность России обращено имущество на сумму около 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2019 году в Чувашии осталось 24 отделения стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 477 мест (ранее был 31). Как правило, в стационарных отделениях проживает от 10 до 30 пожилых граждан.