Лиана Мейдзоф, Василий Иванов,
10 сентября 2022, 17:59 — REGNUM Одно из интереснейших мест Пермского края — город Лысьва, примечательный своей уникальной историей. В годы Великой Отечественной войны Лысьва поставляла на фронт взрыватели, авиабомбы и реактивные снаряды для боевых машин «Катюша» и «Андрюша».
Здание Лысьвенского Музея каски
Василий Иванов © ИА REGNUM
Именно на лысьвенском заводе №700 было освоено производство солдатских касок, спасших миллионы бойцов Красной Армии. В декабре 2009 года в Лысьве был открыт моно-музей, посвящённый немаловажной части солдатского обмундирования. В экспозицию галереи входят образцы касок как местного, так и зарубежного производства, станки для их изготовления. Усиление эмоционального воздействия здесь достигается за счет мультимедийных средств, подлинных касок времен Первой и Второй мировых войн. Здесь посетитель погружается в атмосферу нелёгких трудовых будней тружеников тыла.
В музее каски
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зал, рассказывающий историю каски
Василий Иванов © ИА REGNUM
Немецкая каска образца 1916 года
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фрагмент сражения немцев с англичанами на полях Первой мировой войны. Автор макета - Олег Никитин
Василий Иванов © ИА REGNUM
Каска образца 1915 года, Франция
Василий Иванов © ИА REGNUM
Каска образца 1918 года, Швейцария
Василий Иванов © ИА REGNUM
Каска образца 1935 года, Англия
Василий Иванов © ИА REGNUM
Каска образца 1937 года, Швеция
Василий Иванов © ИА REGNUM
Каска образца 1936 года, СССР
Василий Иванов © ИА REGNUM
Битва на Халхин-Голе. Автор макета - Олег Никитин
Василий Иванов © ИА REGNUM
Битва на Халхин-Голе. Автор макета - Олег Никитин
Василий Иванов © ИА REGNUM
С первых дней войны в Лысьве началась мобилизация. Во второй половине 1941 года только с металлургического завода на фронт ушли 2179 человек. Всего за годы войны около 17 тысяч лысьвенцев сражались на полях Великой Отечественной. Из них не вернулись 4779. В тылу победу ковали десятки тысяч рабочих.
Рабочие завода
Василий Иванов © ИА REGNUM
Заявления сотрудников предприятия о зачислении в боевые подразделения
Василий Иванов © ИА REGNUM
Военное производство на Лысьвенском заводе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Производство касок. Фотохроника
Василий Иванов © ИА REGNUM
Рабочий инвентарь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лозунг
Василий Иванов © ИА REGNUM
В 1942 году завод №700 награжден орденом Ленина за образцовое выполнение плана выпуска продукции для нужд обороны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Офицерский китель с наградами капитана артиллерии Николая Симонова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Герой Советского Союза Николай Сергеев
Василий Иванов © ИА REGNUM
Хирург П. Н. Кошурников провел за годы войны около пяти тысяч операций
Василий Иванов © ИА REGNUM
В операционной Лысьвенского госпиталя, 1942 год
Василий Иванов © ИА REGNUM
Хирургические инструменты и извлеченные осколки пуль и снарядов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Галерея военных фотографий
Василий Иванов © ИА REGNUM
Галерея военных фотографий
Василий Иванов © ИА REGNUM
Галерея военных фотографий
Василий Иванов © ИА REGNUM
Всего за годы войны завод поставил на фронт около 10 500 000 стальных шлемов. С одной из таких касок связана жизнь и судьба великого артиста Юрия Никулина. Эту историю можно услышать от сотрудников музея. Жители Лысьвы пригласили артиста к себе в город, чтобы тот устроил свой творческий вечер. Никулин накануне простудился и решил, что поездка не состоится. Тогда жители пожелали ему выздоровления и отправили корзину с подарками, одним из которых была каска с Лысьвенского завода. Никулин очень удивился и поинтересовался, почему среди подарков оказалась каска. Когда он узнал, что именно Лысьва поставляла стальные шлемы для советских солдат, он пообещал обязательно приехать после того, как пойдет на поправку. И обещание свое он сдержал.
Каска образца 1942 года, СССР. Лысьвенский завод
Василий Иванов © ИА REGNUM
Каска образца 1942 года, СССР. Лысьвенский завод
Василий Иванов © ИА REGNUM
Нагрудник для инженерно-штурмовых войск образца 1943 года и щиток для стрелков образца 1930-х
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сталинградская битва. Автор макета - Олег Никитин
Василий Иванов © ИА REGNUM
Каска образца 1928 года, Румыния
Василий Иванов © ИА REGNUM
Каска образца 1933 года, Италия
Василий Иванов © ИА REGNUM
Каска образца 1941 года, США
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ящик с касками
Василий Иванов © ИА REGNUM
Также достопримечательностью Лысьвы является музей Эмального дела. Производство здесь появилось еще в XIX веке. До настоящего дня Лысьвенский район производит эмалированную посуду, сохраняя вековую традицию эмалированных изделий.
Экспозиция, посвященная Лысьвенской эмали
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция, посвященная Лысьвенской эмали
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция, посвященная Лысьвенской эмали
Василий Иванов © ИА REGNUM
Эмалированные бокалы на коронацию императора Николая II и кружка с рекламой фирмы «Зингер»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Набор посуды Harvest промышленной группы «Лысьвенские заводы»
Василий Иванов © ИА REGNUM
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