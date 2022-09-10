10 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Лиана Мейдзоф, Василий Иванов, , 17:59 — REGNUM Одно из интереснейших мест Пермского края — город Лысьва, примечательный своей уникальной историей. В годы Великой Отечественной войны Лысьва поставляла на фронт взрыватели, авиабомбы и реактивные снаряды для боевых машин «Катюша» и «Андрюша».

Здание Лысьвенского Музея каски Василий Иванов © ИА REGNUM

Именно на лысьвенском заводе №700 было освоено производство солдатских касок, спасших миллионы бойцов Красной Армии. В декабре 2009 года в Лысьве был открыт моно-музей, посвящённый немаловажной части солдатского обмундирования. В экспозицию галереи входят образцы касок как местного, так и зарубежного производства, станки для их изготовления. Усиление эмоционального воздействия здесь достигается за счет мультимедийных средств, подлинных касок времен Первой и Второй мировых войн. Здесь посетитель погружается в атмосферу нелёгких трудовых будней тружеников тыла.

В музее каски Василий Иванов © ИА REGNUM

Зал, рассказывающий историю каски Василий Иванов © ИА REGNUM

Немецкая каска образца 1916 года Василий Иванов © ИА REGNUM

Фрагмент сражения немцев с англичанами на полях Первой мировой войны. Автор макета - Олег Никитин Василий Иванов © ИА REGNUM

Каска образца 1915 года, Франция Василий Иванов © ИА REGNUM Каска образца 1918 года, Швейцария Василий Иванов © ИА REGNUM

Каска образца 1935 года, Англия Василий Иванов © ИА REGNUM Каска образца 1937 года, Швеция Василий Иванов © ИА REGNUM

Каска образца 1936 года, СССР Василий Иванов © ИА REGNUM

Битва на Халхин-Голе. Автор макета - Олег Никитин Василий Иванов © ИА REGNUM Битва на Халхин-Голе. Автор макета - Олег Никитин Василий Иванов © ИА REGNUM

С первых дней войны в Лысьве началась мобилизация. Во второй половине 1941 года только с металлургического завода на фронт ушли 2179 человек. Всего за годы войны около 17 тысяч лысьвенцев сражались на полях Великой Отечественной. Из них не вернулись 4779. В тылу победу ковали десятки тысяч рабочих.

Рабочие завода Василий Иванов © ИА REGNUM

Заявления сотрудников предприятия о зачислении в боевые подразделения Василий Иванов © ИА REGNUM

Военное производство на Лысьвенском заводе Василий Иванов © ИА REGNUM

Производство касок. Фотохроника Василий Иванов © ИА REGNUM

Рабочий инвентарь Василий Иванов © ИА REGNUM Лозунг Василий Иванов © ИА REGNUM

В 1942 году завод №700 награжден орденом Ленина за образцовое выполнение плана выпуска продукции для нужд обороны Василий Иванов © ИА REGNUM

Офицерский китель с наградами капитана артиллерии Николая Симонова Василий Иванов © ИА REGNUM

Герой Советского Союза Николай Сергеев Василий Иванов © ИА REGNUM Хирург П. Н. Кошурников провел за годы войны около пяти тысяч операций Василий Иванов © ИА REGNUM

В операционной Лысьвенского госпиталя, 1942 год Василий Иванов © ИА REGNUM

Хирургические инструменты и извлеченные осколки пуль и снарядов Василий Иванов © ИА REGNUM

Галерея военных фотографий Василий Иванов © ИА REGNUM

Галерея военных фотографий Василий Иванов © ИА REGNUM Галерея военных фотографий Василий Иванов © ИА REGNUM

Всего за годы войны завод поставил на фронт около 10 500 000 стальных шлемов. С одной из таких касок связана жизнь и судьба великого артиста Юрия Никулина. Эту историю можно услышать от сотрудников музея. Жители Лысьвы пригласили артиста к себе в город, чтобы тот устроил свой творческий вечер. Никулин накануне простудился и решил, что поездка не состоится. Тогда жители пожелали ему выздоровления и отправили корзину с подарками, одним из которых была каска с Лысьвенского завода. Никулин очень удивился и поинтересовался, почему среди подарков оказалась каска. Когда он узнал, что именно Лысьва поставляла стальные шлемы для советских солдат, он пообещал обязательно приехать после того, как пойдет на поправку. И обещание свое он сдержал.

Каска образца 1942 года, СССР. Лысьвенский завод Василий Иванов © ИА REGNUM

Каска образца 1942 года, СССР. Лысьвенский завод Василий Иванов © ИА REGNUM

Нагрудник для инженерно-штурмовых войск образца 1943 года и щиток для стрелков образца 1930-х Василий Иванов © ИА REGNUM

Сталинградская битва. Автор макета - Олег Никитин Василий Иванов © ИА REGNUM

Каска образца 1928 года, Румыния Василий Иванов © ИА REGNUM Каска образца 1933 года, Италия Василий Иванов © ИА REGNUM

Каска образца 1941 года, США Василий Иванов © ИА REGNUM

Ящик с касками Василий Иванов © ИА REGNUM

Также достопримечательностью Лысьвы является музей Эмального дела. Производство здесь появилось еще в XIX веке. До настоящего дня Лысьвенский район производит эмалированную посуду, сохраняя вековую традицию эмалированных изделий.

Экспозиция, посвященная Лысьвенской эмали Василий Иванов © ИА REGNUM

Экспозиция, посвященная Лысьвенской эмали Василий Иванов © ИА REGNUM

Экспозиция, посвященная Лысьвенской эмали Василий Иванов © ИА REGNUM

Эмалированные бокалы на коронацию императора Николая II и кружка с рекламой фирмы «Зингер» Василий Иванов © ИА REGNUM

Набор посуды Harvest промышленной группы «Лысьвенские заводы» Василий Иванов © ИА REGNUM

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