Москва, , 17:11 — REGNUM Оборотный штраф в размере21 077 392 317 рублей должна заплатить американская корпорация Google за отказ удалить подлежащую в соответствии с российским законодательством удалению информацию. Решение 9 сентября принял Таганский суд Москвы.

Суд Marco Verch Professional Photographer and Speaker

Рассматривалась апелляция на предыдущее решение суда в отношении Google, которое вынес в июле мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы.

Напомним, по российским законам, ряд материалов запрещён к распространению в интернете на территории РФ, в том числе таких, которые содержат призывы к экстремизму, участию в несогласованных публичных акциях.

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