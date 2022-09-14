14 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Лиана Мейдзоф, Василий Иванов, , 12:51 — REGNUM Обязательным для посещения местом в Перми является художественная галерея. Она располагается в здании Спасо-Преображенского собора. На сегодняшний день в фонде одного из крупнейших музеев на Урале хранится более 51 000 различных уникальных экспонатов.

Здание Спасо-Преображенского собора Василий Иванов © ИА REGNUM

Первый зал Пермской государственной художественной галереи Василий Иванов © ИА REGNUM

Проект нового здания галереи Василий Иванов © ИА REGNUM

В залах Пермской государственной художественной галереи Василий Иванов © ИА REGNUM

В залах Пермской государственной художественной галереи Василий Иванов © ИА REGNUM

Фернандо Кортес работы Альбер-Эрнеста Каррье-Беллеза Василий Иванов © ИА REGNUM Табун кабардинских лошадей работы Евгения Лансере Василий Иванов © ИА REGNUM

Куница работы Анатолия Овчинникова Василий Иванов © ИА REGNUM

Значительную часть коллекции занимает декоративно-прикладное искусство, деревянная скульптура, печатная графика и рисунок, особенно редкие предметы западноевропейского и отечественного фарфора, античной керамики и нумизматики. Именно здесь можно увидеть ценнейшие произведения конца XV–середины XVIII веков: храмовые иконы, созданные в мастерских Москвы и Средней Руси, Русского Севера и Урала, и вкладные иконы, писаные мастерами московской Оружейной палаты.

Эскиз к картине «Последний день Помпеи» Карла Брюллова Василий Иванов © ИА REGNUM

Пир бобового короля. Мастерская Якоба Йорданса Василий Иванов © ИА REGNUM

Портрет великой княжны Ольги Николаевны кисти Карла Брюллова Василий Иванов © ИА REGNUM

Кузьма Петров-Водкин. Портрет мальчика Василий Иванов © ИА REGNUM

Борис Кустодиев. «Парижский бульвар ночью» Василий Иванов © ИА REGNUM

Владимир Маковский. «Наём прислуги» Василий Иванов © ИА REGNUM

Константин Савицкий. «На войну» Василий Иванов © ИА REGNUM

Василий Верещагин. «Последний привал» Василий Иванов © ИА REGNUM

Жемчужиной коллекции является экспозиция пермской деревянной скульптуры — объемные изображения Иисуса Христа, святых, ангелов и архангелов, а также резные царские врата XVII–XIX веков, собранные в ходе экспедиций по храмам Пермского края. Коллекция — самое крупное в стране собрание русской храмовой деревянной скульптуры, насчитывающее около 500 экспонатов. Предметы представляют собой особо почитаемые образы христианской православной церкви и являются образцами высокого художественного мастерства.

Подьем в зал, посвященный Пермской деревянной скульптуре Василий Иванов © ИА REGNUM

Вид на иконостас Василий Иванов © ИА REGNUM

В зале Пермской христианской деревянной скульптуры Василий Иванов © ИА REGNUM

Статуя Христа Василий Иванов © ИА REGNUM

Вид экспозиции Василий Иванов © ИА REGNUM

Христос в темнице. XVIII век Василий Иванов © ИА REGNUM

Ангел коленопреклоненный. XVIII век Василий Иванов © ИА REGNUM

Фрагмент Царских врат. XVIII век Василий Иванов © ИА REGNUM Николай Можайский. XVIII век Василий Иванов © ИА REGNUM

Христос в темнице. XVIII век Василий Иванов © ИА REGNUM

Страстной ангельский чин Никона Кирьянова. XIX век Василий Иванов © ИА REGNUM Страстной ангельский чин Никона Кирьянова. XIX век Василий Иванов © ИА REGNUM

Ангел. XIX век Василий Иванов © ИА REGNUM

Господь Саваоф работы Дмитрия Домнина. XVIII век Василий Иванов © ИА REGNUM

В зале пермской христианской деревянной скульптуры Василий Иванов © ИА REGNUM

Распятие с предстоящими. XVIII век Василий Иванов © ИА REGNUM

Богоматерь, Иоанн Богослов, Мария Магдалина, сотник Лонгин. XVIII век Василий Иванов © ИА REGNUM Святой Николай Можайский. XVII век Василий Иванов © ИА REGNUM

Христос с чертами лица коренного населения Пермского края Василий Иванов © ИА REGNUM

Посещение галереи возможно индивидуально, а также экскурсионными группами не более 25 человек. Стоимость входных билетов варьируется от 50 до 200 рублей, в зависимости от категории граждан. Посетители в возрасте от 14 до 22 лет при приобретении билета могут воспользоваться Пушкинской картой.

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