Лиана Мейдзоф, Василий Иванов,
14 сентября 2022, 12:51 — REGNUM Обязательным для посещения местом в Перми является художественная галерея. Она располагается в здании Спасо-Преображенского собора. На сегодняшний день в фонде одного из крупнейших музеев на Урале хранится более 51 000 различных уникальных экспонатов.
Здание Спасо-Преображенского собора
Василий Иванов © ИА REGNUM
Первый зал Пермской государственной художественной галереи
Василий Иванов © ИА REGNUM
Проект нового здания галереи
Василий Иванов © ИА REGNUM
В залах Пермской государственной художественной галереи
Василий Иванов © ИА REGNUM
В залах Пермской государственной художественной галереи
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фернандо Кортес работы Альбер-Эрнеста Каррье-Беллеза
Василий Иванов © ИА REGNUM
Табун кабардинских лошадей работы Евгения Лансере
Василий Иванов © ИА REGNUM
Куница работы Анатолия Овчинникова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Значительную часть коллекции занимает декоративно-прикладное искусство, деревянная скульптура, печатная графика и рисунок, особенно редкие предметы западноевропейского и отечественного фарфора, античной керамики и нумизматики. Именно здесь можно увидеть ценнейшие произведения конца XV–середины XVIII веков: храмовые иконы, созданные в мастерских Москвы и Средней Руси, Русского Севера и Урала, и вкладные иконы, писаные мастерами московской Оружейной палаты.
Эскиз к картине «Последний день Помпеи» Карла Брюллова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пир бобового короля. Мастерская Якоба Йорданса
Василий Иванов © ИА REGNUM
Портрет великой княжны Ольги Николаевны кисти Карла Брюллова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Кузьма Петров-Водкин. Портрет мальчика
Василий Иванов © ИА REGNUM
Борис Кустодиев. «Парижский бульвар ночью»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Владимир Маковский. «Наём прислуги»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Константин Савицкий. «На войну»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Василий Верещагин. «Последний привал»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жемчужиной коллекции является экспозиция пермской деревянной скульптуры — объемные изображения Иисуса Христа, святых, ангелов и архангелов, а также резные царские врата XVII–XIX веков, собранные в ходе экспедиций по храмам Пермского края. Коллекция — самое крупное в стране собрание русской храмовой деревянной скульптуры, насчитывающее около 500 экспонатов. Предметы представляют собой особо почитаемые образы христианской православной церкви и являются образцами высокого художественного мастерства.
Подьем в зал, посвященный Пермской деревянной скульптуре
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вид на иконостас
Василий Иванов © ИА REGNUM
В зале Пермской христианской деревянной скульптуры
Василий Иванов © ИА REGNUM
Статуя Христа
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вид экспозиции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Христос в темнице. XVIII век
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ангел коленопреклоненный. XVIII век
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фрагмент Царских врат. XVIII век
Василий Иванов © ИА REGNUM
Николай Можайский. XVIII век
Василий Иванов © ИА REGNUM
Христос в темнице. XVIII век
Василий Иванов © ИА REGNUM
Страстной ангельский чин Никона Кирьянова. XIX век
Василий Иванов © ИА REGNUM
Страстной ангельский чин Никона Кирьянова. XIX век
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ангел. XIX век
Василий Иванов © ИА REGNUM
Господь Саваоф работы Дмитрия Домнина. XVIII век
Василий Иванов © ИА REGNUM
В зале пермской христианской деревянной скульптуры
Василий Иванов © ИА REGNUM
Распятие с предстоящими. XVIII век
Василий Иванов © ИА REGNUM
Богоматерь, Иоанн Богослов, Мария Магдалина, сотник Лонгин. XVIII век
Василий Иванов © ИА REGNUM
Святой Николай Можайский. XVII век
Василий Иванов © ИА REGNUM
Христос с чертами лица коренного населения Пермского края
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посещение галереи возможно индивидуально, а также экскурсионными группами не более 25 человек. Стоимость входных билетов варьируется от 50 до 200 рублей, в зависимости от категории граждан. Посетители в возрасте от 14 до 22 лет при приобретении билета могут воспользоваться Пушкинской картой.
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