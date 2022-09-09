Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM Санкт-Петербург планирует заключить офсетные контракты с Белоруссией на поставку автобусов и уборочной техники для коммунального хозяйства. Об этом 9 сентября сообщил вице-губернатор Северной столицы Валерий Москаленко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Снегоуборочная техника Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Москаленко и глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик отправились в Белоруссию с официальным визитом. В ходе поездки Москаленко провёл встречу с председателем минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым.

«Поговорили об офсетных контрактах в части поставки автобусов, уборочной техники, локализации определенной части производств на территории Санкт-Петербурга», — отметил Москаленко.

Вице-губернатор добавил, что на встрече в Минске обсуждали и промышленные инвестиции на территории Петербурга. Затронули тему ресурсов минских производителей для нужд Северной столицы.

Напомним, что ранее Петербург и Белоруссия заключили контракты на поставку автобусов Минского автомобильного завода. Новый транспорт уже перевозит пассажиров по улицам города.

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