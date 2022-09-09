Мариуполь, ДНР, , 17:03 — REGNUM В городе Мариуполе полным ходом идет восстановление поврежденной инфраструктуры, в том числе жилых домов, больниц, школ. Кроме того, восстанавливают мечеть и храм. Этот вопрос находится под контролем руководства Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который взял на себя финансирование работ. Об этом 9 сентября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Мариуполь Александр Погожев © ИА REGNUM

Он отметил, что и православный храм, и церковно-приходской дом сильно пострадали от рук нацистских боевиков. После работ у православных верующих Мариуполя появится «красивый отреставрированный храм и новый церковно-приходской дом с благоустроенной прилегающей территорией».

По словам Кадырова, бандиты сделали в храме склад, вели с территории церкви огонь по мирным людям.

«О том, что у бандеровцев нет ничего святого, говорит вопиющий факт — они сделали из церкви склад боеприпасов, а в здании церковно-приходского дома оборудовали огневую позицию. И это, несмотря на то, что в зданиях укрывались от бомбежек мирные люди. Нет ничего человеческого в тех, кто складировал боеприпасы в церкви. Это не люди, а шайтаны, которых необходимо истреблять», — заявил Кадыров.