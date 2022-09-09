Чечня восстанавливает мечеть и храм в Мариуполе
Мариуполь, ДНР, 9 сентября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В городе Мариуполе полным ходом идет восстановление поврежденной инфраструктуры, в том числе жилых домов, больниц, школ. Кроме того, восстанавливают мечеть и храм. Этот вопрос находится под контролем руководства Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который взял на себя финансирование работ. Об этом 9 сентября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он отметил, что и православный храм, и церковно-приходской дом сильно пострадали от рук нацистских боевиков. После работ у православных верующих Мариуполя появится «красивый отреставрированный храм и новый церковно-приходской дом с благоустроенной прилегающей территорией».
По словам Кадырова, бандиты сделали в храме склад, вели с территории церкви огонь по мирным людям.