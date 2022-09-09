Тбилиси, , 17:25 — REGNUM Основной грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи» отметил своё трёхлетие, сообщает 10 сентября mtavari. tv.

Ника Гварамия Иван Шилов © ИА REGNUM

Три года назад телеканал «Рустави 2», много лет поддерживающий политику Михаила Саакашвили, в связи со сменой собственников покинул ряд сотрудников во главе со своим генеральным директором Никой Гварамией. Гварамия организовал новый оппозиционный канал «Мтавари архи», сразу занявший крайне антиправительственные позиции и отличавшийся особо ярой русофобией.

После ухода Гварамии из «Рустави 2» правоохранительные органы обвинили его в умышленном нанесении ущерба телеканалу на сумму в $2 млн. В июне 2022 года Гварамия был признан виновным в этом преступлении и приговорён к трём годам шести месяцам лишения свободы.