Тбилиси, 9 сентября, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Основной грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи» отметил своё трёхлетие, сообщает 10 сентября mtavari. tv.

Иван Шилов ИА REGNUM Ника Гварамия

Три года назад телеканал «Рустави 2», много лет поддерживающий политику Михаила Саакашвили, в связи со сменой собственников покинул ряд сотрудников во главе со своим генеральным директором Никой Гварамией. Гварамия организовал новый оппозиционный канал «Мтавари архи», сразу занявший крайне антиправительственные позиции и отличавшийся особо ярой русофобией.

После ухода Гварамии из «Рустави 2» правоохранительные органы обвинили его в умышленном нанесении ущерба телеканалу на сумму в $2 млн. В июне 2022 года Гварамия был признан виновным в этом преступлении и приговорён к трём годам шести месяцам лишения свободы.