Москва, , 16:58 — REGNUM Нуждающимся в продовольствии странам из портов бывшей УССР в рамках сделки по вывозу зерна было доставлено мизерное количество сельхозпродукции, заявил 9 сентября президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

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По итогам прошедшего периода, лишь 3% вывезенного из бывшей УССР продовольствия попало беднейшим странам по программе ООН, уточнил российский лидер.

«Из 87 кораблей, которые вышли из портов [бывшей УССР] с зерном, 32 остались в Турции. И я считаю, что это абсолютно нормально, потому что Турция — страна-организатор всего этого процесса, безусловно имеет на это право. Три направлены в ЮАР, три — в Израиль, семь — в Египет, 30 — в Европейский союз, и только два - в беднейшие страны по продовольственным программам ООН. Это Йемен и Джибути. Это 60 тысяч тонн и всего 3%», - сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Стамбуле с участием ООН было подписано многостороннее соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу зерна из портов бывшей УССР.