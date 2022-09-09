Петрозаводск, , 16:53 — REGNUM В Карелии к середине первого дня голосования за кандидатов на выборах главы республики проголосовало 32,3 тыс. человек, или 6,4% от общего числа избирателей, сообщили 9 сентября в пресс-службе избирательной комиссии республики.

Избирательный участок в Карелии t. me/karelia_vibor

Напомним, в Карелии выборы главы региона будут идти с 9 по 11 сентября. Для этого в республике открылись 463 избирательных участка, который будут работать с 08:00 до 20:00 мск.

Добавим также, что в десяти муниципальных районах и Суоярвском муниципальном округе проходит ряд муниципальных избирательных кампаний, всего распределяется порядка 400 мандатов и выборных должностей.

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