Петрозаводск, 9 сентября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В Карелии к середине первого дня голосования за кандидатов на выборах главы республики проголосовало 32,3 тыс. человек, или 6,4% от общего числа избирателей, сообщили 9 сентября в пресс-службе избирательной комиссии республики.

t. me/karelia_vibor Избирательный участок в Карелии

Напомним, в Карелии выборы главы региона будут идти с 9 по 11 сентября. Для этого в республике открылись 463 избирательных участка, который будут работать с 08:00 до 20:00 мск.

Добавим также, что в десяти муниципальных районах и Суоярвском муниципальном округе проходит ряд муниципальных избирательных кампаний, всего распределяется порядка 400 мандатов и выборных должностей.