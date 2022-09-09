Брюссель, 9 сентября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Если ВСУ прекратят воевать, киевскому режиму наступит конец, сообщил 9 сентября журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

Генсек альянса после встречи с главой американской дипломатии Энтони Блинкеном сказал, комментируя ход спецоперации ВС РФ на территории б. УССР: мир наступит, «если Россия прекратит боевые действия».

Однако если бандеровцы прекратят боевые действия, то никакой независимой страны на территории б. УССР больше никогда не будет, добавил Столтенберг.