Калуга, , 17:03 — REGNUM В июле–августе 2022 года ценовые ожидания бизнеса в регионах Центральной России снизились, но ещё не сравнялись с допандемийным уровнем. Об этом 9 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию руководителя направления экономического отдела Калужского отделения Банка России Аллу Боровкову.

Здание отделения Банка России в Калуге Пресс-служба калужского отделения Банка России

Уменьшение ценовых ожиданий произошло во всех основных отраслях. Этому способствовало замедление роста издержек и рисков хозяйственной деятельности, особенно в сельском хозяйстве из-за ожиданий хорошего урожая. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Калужской области, при этом доля предприятий региона, ожидающих рост цен в ближайшие три месяца, была меньше, чем в ЦФО.

Следует отметить, что в июле в макрорегионе наблюдалось снижение цен. Причиной стало расширение предложения плодоовощной продукции и мясопродуктов. Сказалось и падение спроса на непродовольственные товары, такие как автомобили, стройматериалы, мебель и электротовары. В Калужской области годовая инфляция снижается четвертый месяц подряд. Торговые сети постепенно возвращают промо-акции из-за продолжающегося падения спроса.

«Вместе с тем, у торговых организаций Центральной России преобладали позитивные ожидания по спросу. Увеличение цен на товары и перебои либо отмена поставок стали реже упоминаться как проблемы торговли. Продолжает восстанавливаться кредитная активность — драйверами рынка остаются льготные программы и снижение ставок», — отметила Алла Боровкова.

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