В регионах ЦФО снизились ценовые ожидания — данные Банка России
Калуга, 9 сентября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В июле–августе 2022 года ценовые ожидания бизнеса в регионах Центральной России снизились, но ещё не сравнялись с допандемийным уровнем. Об этом 9 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию руководителя направления экономического отдела Калужского отделения Банка России Аллу Боровкову.
Уменьшение ценовых ожиданий произошло во всех основных отраслях. Этому способствовало замедление роста издержек и рисков хозяйственной деятельности, особенно в сельском хозяйстве из-за ожиданий хорошего урожая. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Калужской области, при этом доля предприятий региона, ожидающих рост цен в ближайшие три месяца, была меньше, чем в ЦФО.
Следует отметить, что в июле в макрорегионе наблюдалось снижение цен. Причиной стало расширение предложения плодоовощной продукции и мясопродуктов. Сказалось и падение спроса на непродовольственные товары, такие как автомобили, стройматериалы, мебель и электротовары. В Калужской области годовая инфляция снижается четвертый месяц подряд. Торговые сети постепенно возвращают промо-акции из-за продолжающегося падения спроса.