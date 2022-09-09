Пенза, 9 сентября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. В Пензенской области проходят выборы депутатов Законодательного собрания VII созыва и представительных органов муниципальных образований. Свое мнение в первый день голосования уже выразили более 135 тыс. пензенцев, сообщает региональный избирком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По данным на 15:00 (мск) 9 сентября в выборах по Пензенской области приняли участие 135 965 избирателей, или 13,25%.

Напоминаем, в Пензенской области открыты для голосования 1032 избирательных участка. Численность избирателей составляет более 1 млн человек.

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